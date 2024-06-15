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السبت، 15-06-2024 10:15 ص

في الطقس الحار.. ضغطة زر واحدة في ريموت التكييف لترشيد استهلاك الكهرباء

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الوكيل الإخباري- فاتورة الكهرباء من الممكن أن تُسبب إزعاجًا للكثير من الأشخاص، خاصة حال ارتفاعها بشكل كبير بسبب كثرة الاستهلاك، ولا يستغني البعض عن وجود التكييف في المنزل في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وهو ما يؤدي لارتفاع الفاتورة، لكن هناك حيلة بسيطة يمكن أن تقلل فاتورة الكهرباء مع حلول الصيف وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، وفق موقع "thespruce".

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حيلة بسيطة لتقليل فاتورة الكهرباء:

ووفق الموقع، فهناك حيلة بسيطة لتقليل فاتورة الكهرباء، وهي تشغيل زر mode في ريموت التكييف على وضع جاف، حيث يُساعد على تقليل الفاتورة، كالتالي:


قم بتبريد الغرفة حتى ينتقل المكيف من الوضع البارد إلى الجاف.


اضغط على زر mode الموجود في ريموت التكييف.


اضبط التكييف على وضع dry، وهو خاصية امتصاص الرطوبة.


يكون الزر الجاف عليه علامة A+.


ضبط التكييف على درجة حرارة 25 للتوفير في فاتورة الكهرباء.


زر mode يُعد من الأزرار الخاصة بالتحكم في استهلاك الكهرباء وتوفير الطاقة.


زر mode عبارة عن لوحة تحكم تساعد في ضبط جميع الإعدادات بحيث يعمل المكيف بكفاءة ويوفر الطاقة.


يعمل على التخلص من الرطوبة عندما يتم تفعيله على الوضع الجاف.
يساعد الريموت في ضبط التكييف بشكل جيد.


إذا أردت إلغاء الوضع الجاف والعودة إلى الوضع البارد، يمكنك الضغط على زر mode للعودة إلى dry cool.

المصدر : صحيفة الوطن

 




 

 


 

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