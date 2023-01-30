الإثنين 30-01-2023
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الإثنين، 30-01-2023 01:37 م

في اللحظات الاخيرة.. شاهد نجاة ركاب عدد من السيارات اثر انهيار صخري مرعب في السعودية

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الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو، متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة انهيار صخري بطريق الجبل الأسود في محافظة الريث بجازان.

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وأظهر مقطع الفيديو، وجود بعض المركبات على طريق الجبل الأسود؛ حيث حدث الانهيار الصخري قبل مرور المركبات بثوان قليلة.


وتراجعت المركبات بعيدًا عن مكان الانهيارات الصخرية التي وقعت بطريق الجبل الأسود؛ دون وقوع إصابات حتى الآن ولله الحمد.

 

 

 

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