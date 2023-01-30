في اللحظات الاخيرة.. شاهد نجاة ركاب عدد من السيارات اثر انهيار صخري مرعب في السعودية

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو، متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة انهيار صخري بطريق الجبل الأسود في محافظة الريث بجازان.

اضافة اعلان



وأظهر مقطع الفيديو، وجود بعض المركبات على طريق الجبل الأسود؛ حيث حدث الانهيار الصخري قبل مرور المركبات بثوان قليلة.



وتراجعت المركبات بعيدًا عن مكان الانهيارات الصخرية التي وقعت بطريق الجبل الأسود؛ دون وقوع إصابات حتى الآن ولله الحمد.





انهيار صخري يُغلق طريق الجبل الأسود بالريث.. ونجاة قائدي المركبات في اللحظات الأخيرة.

.#جازان #الريث pic.twitter.com/bugzDr54Pw فيديو متداول ..انهيار صخري يُغلق طريق الجبل الأسود بالريث.. ونجاة قائدي المركبات في اللحظات الأخيرة. January 29, 2023

اليمن الان

اظهار أخبار متعلقة

