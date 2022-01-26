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الأربعاء، 26-01-2022 01:07 م

في المكسيك كلب ينتظر عودة مالكته بعد وفاتها

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الوكيل الإخباري - انتشرت صورة، قيل أنها لكلب صحفية توفيت منذ أيام، وهو جالس بحزن أمام باب منزلها ينتظر عودتها.

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وافادت صحيفة “the mirror”، بأن الكلب يعود للصحفية المكسيكية، لورد مالدونادو لوبيز، التي قتلت بالرصاص في سيارتها، يوم الأحد، في مدينة تيخوانا الحدودية المكسيكية.

وتم تصوير كلبها المحبوب، شاتو، وهو جالس في انتظار عودتها.

وتظهر الصورة، الكلب شاتو، وهو يجلس حزينا على عتبة باب المنزل في حي سانتي في، كما لو أن لوبيز ستعود من العمل مثل أي يوم آخر.

 

صوت بيروت انترناشونال 

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