في الهند.. سيدة تعود إلى المنزل بعد أيام من حرق جثتها

الوكيل الاخباري -

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عندما زار غادايا، الذي يبلغ من العمر 70 عاما، مستشفى فيجاياوادا في ولاية أندرا براديش الهندية، للاستفسار عن صحة زوجته موثيالا غيريجاما في 15 مايو، قيل له إنها استسلمت لفيروس كورونا المستجد بعد يومين من إدخالها المستشفى.ووفق ما ذكر موقع "هندونستان تايمز"، فقد جرى تسليم غادايا جثة زوجته "مغطاة داخل كيس الدفن"، حسب ما تنص عليها البروتوكولات الصحية، ليقوم بعد ذلك الزوج بحرق جثتها.بعد أسبوع وبالتحديد في يوم 23 مايو، توفي ابن الزوجين، الذي يدعى ديفيد، أيضا بسبب "كوفيد-19".وفي وقت لاحق، تفاجأ الزوج وأصيب بذهول حين جرى إخباره بأن زوجته تعافت من كورونا وأن الجثة التي تم تسليمها إليه، لا تعود لموثيالا.