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الجمعة، 06-05-2022 06:49 م

في اليابان .. اطلب وجبتك واستلمها بعد 30 عاماً

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الوكيل الإخباري - قال مطعم ياباني اسمه " اساهيا" إن الطلبات الخاصة التي تأتي من الزبائن وصل دورها إلى 30 عاما، بسبب الإقبال الكبير على الوجبة الشهيرة ( كروكيت لحم بقري مقرمش). 

وبين المطعم، انه يقدم وجبة مميزة عليها كم كبير للغاية من الطلب لدرجة أن الحجوزات تصل إلى 30 عامًا.

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وكشف أن المطعم تم افتتاحه عام 1918، ويقدم وجبات من لحوم البقر. 


وأضاف أن المطعم لديه طبق واحد في القائمة اسمه (كروكيت لحم بقري مقرمش) عليه طلب مهول لدرجة أنك إذا طلبت اليوم فإن طلبك سيصل بعد 30 عام. 

وتابع: الطبق سعره 2700 ين وهو عبارة عن قطع لحم بقري داخل خبزة مقلية مقرمشة. ( البيان) 


 




 

 


 

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