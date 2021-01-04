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الإثنين، 04-01-2021 04:22 م

في اليوم الأول من 2021 لبنانية تستيقظ من الغيبوبة بعد 5 أشهر من إصابتها في انفجار مرفأ بيروت

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الوكيل الاخباري - استيقظت المواطنة اللبنانية ليليان شعيتو، من غيبوبتها في اليوم الأول من عام 2021، بعد مرور 5 أشهر على إصابتها في انفجار مرفأ بيروت.

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وكانت شعيتو، وهي من بلدة الطيري في قضاء بنت جبيل، ترقد على سريرها في المستشفى غارقة في غيبوبة، منذ الرابع من أغسطس الماضي، إذ صادف وجودها في أحد محال أسواق بيروت وسط المدينة، لحظة وقوع انفجار مرفأ بيروت، ما تسبب بإصابة حرجة في رأسها، تبعتها كسور في الجمجمة ونزيف داخلي، من جراء سقوطها أرضا ووقوع واجهة زجاجية عليها.


وهز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت في 4 أغسطس 2020، وتبين أن مصدره هو العنبر 12 بمرفأ بيروت، الذي كان يحتوي على كميات ضخمة من مادة نترات الأمونيوم.


وأودى انفجار مرفأ بيروت بحياة قرابة 200 شخص وجرح وتشريد الآلاف من سكان العاصمة اللبنانية بيروت، وقالت الحكومة حينها إن الانفجار نتج عن كمية كبيرة من مادة نيترات الأمونيوم التي تم تخزينها بظروف سيئة على مدى سنوات.

 

شاشة نيوز

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