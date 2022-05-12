الخميس 12-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الاحتلال يعرقل وصول موكب الشهيدة أبو عاقلة إلى القدس المحتلة

ارتفاع كبير بأسعار الغاز في اوروبا

الارصاد : موجة حارة تؤثر على الاردن وتحذير من ضربات الشمس

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

العراق.. وفاة 3 أطفال بحريق داخل منزلهم

مدير الأمن العام يستقبل رئيس أركان القوات التنزانية

شيرين ابو عاقلة.. اتضحت الصورة.. وغابت التغطية ​

الصادرات التركية للولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا

زيادة بأسعار الحبوب في تونس

وظائف شاغرة في سلطة العقبة - رابط التقديم

الخميس، 12-05-2022 03:54 م

في حادثة غريبة .. رجل يطلق النار على طفله بدلا من الديك الرومي في أمريكا

468-4-or-1429779223


الوكيل الإخباري-في حادثة غريبة من نوعها، كشفت شرطة ولاية فيرمونت الأمريكية أن رجلاً أطلق النار على ابنه البالغ من العمر 14 عاماً بدلاً من الديك الرومي الذي كان يحاول اصطياده.

كان برنت ليهويلر، البالغ من العمر 52 عاماً، يقوم باصطياد الطيور برفقة المراهق يوم الأحد عندما وقع الحادث، وفقاً لصحيفة «ديلي بيست».
والمراهق الذي أصيب كان في الواقع نجل ليهويلر، وفق ما أكده مسؤولون لشبكة «سي بي إس».

اضافة اعلان


وأوضح المسؤولون أن الاثنين انفصلا لتحديد مكان ديك رومي أطلق عليه الابن النار وأصابه.


وقالت السلطات إنه عندما حاول ليهويلر إطلاق النار على الديك الرومي مجدداً بهدف قتله، أصاب ابنه بدلاً من ذلك، مضيفة أن إطلاق النار «يبدو أنه عرضي».
وعولج الصبي في مستشفى المنطقة من إصابات بسبب الرصاص.
وبحسب ما ورد، يراجع مكتب المدعي العام بمقاطعة وندسور القضية فيما يتعلق بأي تهم جنائية محتملة.

 

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
ما-هي-شروط-تسلق-الجبال

أغرب متجر بالعالم .. معلق على الجبال ولا يصله الا المتسلقون -صور

666666666666666666

فيديو يرصد لحظة انقاذ فتاة فقدت الوعي أثناء القيادة في أمريكا

image

مشهد يحبس الأنفاس لإنقاذ طفلة معلقة بشرفة بناية في كازاخستان-فيديو

مريخ

زلزال قوي يهز سطح المريخ

1601729809-5343-11

10 وظائف الأكثر طلبا عن بُعد.. راتبها للمبتدئين 100 ألف دولار سنويا

AflhgatSnM

اكتشاف نوع جديد من الديناصورات في اليابان -فيديو

أخبار متعلقة
ظ

شرطة نيويورك تحقق بتوقيف طفل لسرقته كيس رقائق بطاطا