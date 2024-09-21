السبت 2024-09-21
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بدءا من الأحد.. الخريف يزور الأردن 89 يوما
كم بلغ كيلو الخيار والبندورة والبطاطا في السوق المركزي ؟
طلبة المدارس الحكومية يلتحقون بمقاعدهم الدراسية تعويضا لأيام عطلة الانتخابات
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التربية : لا تغيير على اوقات الدوام والحصص المدرسية غدا السبت
مصدر "للوكيل الإخباري" : الحكومة لن تتراجع عن تثبيت التوقيت
العثور على "فتى العارضة"
فلسطين
فلسطين
الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين شمال رام الله
ناشطون يعتصمون أمام مبنى بلدية نيويورك تنديدا باستمرار العدوان على غزة
إصابة جندي إسرائيلي باشتباكات مع المقاومة في جنين
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ملاعب
أول تعليق لصلاح بعد تتويجه بجائزة جديدة مع ليفربول
المصاطفة وشقرة يتأهلان إلى نهائي بطولة آسيا للكراتيه
الحسين إربد: دفعنا 10 آلاف دينار لاعتماد استاد الحسن
أخبار الشركات
أخبار الشركات
هيونداي سوناتا هايبرد الجديدة حضور مهيب وأداء أكثر قوة من أي وقت مضى
زين وريد بُل تعلنان انطلاق بطولة "ريد بُل كار بارك درِفت 2024" في الأردن
لأن التعليم حق للجميع.. عام دراسي جديد لأطفال من غزة في مدينة الإمارات الإنسانية
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