في حدث نادر .. شاهد بالفيديو الثلوج تغطي مناطق في الكويت

الوكيل الإخباري - وثقت صور ومقاطع فيديو جرى نشرها وتداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي تراكم الثلوج في مناطق مختلفة من دولة الكويت أمس الثلاثاء، ، مع عبور كتلة هوائية باردة أدت إلى تقدم المزيد من السُحب صاحبها هطول غزير للأمطار وزخات كثيفة ومتراكمة من البَرَد.
ويظهر في مقطع الفيديو الذي نشره أحد السائقين في الكويت تراكم الثلوج على الطرقات المؤدية لضاحية أم الهيمان الواقعة على ساحل الخليج العربي في محافظة الأحمدي، شرقي دولة الكويت.
كما تداول رواد موقع التدوين "تويتر" صورًا من الثلوج المتراكمة التي شهدتها مناطق مختلفة في الكويت مع تمركز المنخفض الجوي شمال الأراضي السعودية أدى إلى تدني درجات الحرارة على ارتفاعات مختلفة من الكويت.
لأول مرّة بتاريخ #الكويت أمطار وثلوج بجنوب البلاد.. حدث جوّي نادر جداً المناطق الصحراوية الجافة القريبة من خط الإستواء تشهد نزول الثلوج❄️☔️☃️ - #الكويت #الأحمدي #ثلوج #امطار_الكويت #Kuwait #Snow #Rain— Jarah Aldhafeeri جراح الظفيري (@Q8J72) December 27, 2022
Kuwait snow🇰🇼⛄️ pic.twitter.com/rLgHjrk4Ul
في حالة نادرة الثلوج تغطي الكويت اليوم بعد هطول البَرَد. pic.twitter.com/ADH84DXPL6— إياد الحمود (@Eyaaaad) December 27, 2022