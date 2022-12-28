في حدث نادر .. شاهد بالفيديو الثلوج تغطي مناطق في الكويت

الوكيل الإخباري - وثقت صور ومقاطع فيديو جرى نشرها وتداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي تراكم الثلوج في مناطق مختلفة من دولة الكويت أمس الثلاثاء، ، مع عبور كتلة هوائية باردة أدت إلى تقدم المزيد من السُحب صاحبها هطول غزير للأمطار وزخات كثيفة ومتراكمة من البَرَد.

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ويظهر في مقطع الفيديو الذي نشره أحد السائقين في الكويت تراكم الثلوج على الطرقات المؤدية لضاحية أم الهيمان الواقعة على ساحل الخليج العربي في محافظة الأحمدي، شرقي دولة الكويت.



كما تداول رواد موقع التدوين "تويتر" صورًا من الثلوج المتراكمة التي شهدتها مناطق مختلفة في الكويت مع تمركز المنخفض الجوي شمال الأراضي السعودية أدى إلى تدني درجات الحرارة على ارتفاعات مختلفة من الكويت.

اليوم السابع