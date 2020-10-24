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السبت، 24-10-2020 02:16 م

في زمن كورونا.. أمريكي ابتسم له الحظ مرتين في عام واحد

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الوكيل الاخباري - غالبا ما يحالف "حظ اليانصيب" الإنسان مرة واحدة في حياته أو قد لا يحالفه، لكن رجلا في من ولاية نبراسكا الأميركية خالف كل هذه المبادئ، في ظل ما يعانيه العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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وحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، فإن مايكل كريستيانسن من مدينة نورفولك فاز بالجائزة الكبرى لليانصيب مرتين هذا العام.


وفي وقت سابق من هذا الشهر، فاز كريستيانسن بمبلغ 100 ألف دولار بعد شراء تذكرة 20X The Money Scratch.


وكان قد فاز أيضا في مارس الماضي بجائزة 50 ألف دولار بعد شراء تذكرة Money Clip Scratch.


وقال مايكل، للصحفيين: "لم أصدق ذلك.. ما هي احتمالات وقوع هذا الأمر مرتين في السنة؟ لم أعتقد أن فوزي كان حقيقيا".


وحين سئل كريستيانسن عما ينوي فعله بالمال، قال إنه يريد بناء مرأب جديد للسيارات، وسيخصص بعض المال لتقاعده.


وأضاف أن ابنته توفيت مؤخرا، مشيرا إلى أنه سيحاول شراء المنزل الذي عاشت فيه.





المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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