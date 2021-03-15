الإثنين 15-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الأونروا تُقدم لقاح كورونا في مركزي صحي إربد والزرقاء

التنمية الاجتماعية تعلّق الدوام واستقبال المراجعين الإثنين

اجتماع حكومي لبحث قرارات هامة لتراجع الوضع الوبائي

إربد .. بدء التسجيل ببرنامج الرعاية الصحية لكبار السن

استقرار صادرات الأسلحة العالمية منذ مطلع القرن

أسعار الذهب الإثنين 15/3/2021

تصريح حكومي حول أسعار المشتقات النفطية

مهيدات لـ برنامج الوكيل : لقاح استرازينيكا آمن وما يُشاع غير صحيح

الأمن يوضح حول حوادث المركبات

مطالب باستثناء هذه الفئة من الحظر

الإثنين، 15-03-2021 09:57 ص

في عام الـ'كورونا' .. الكويت تسجل أقل معدل مواليد في 15 سنة

newborn-at-hospital-inline


الوكيل الاخباري - تراجع عدد المواليد في الكويت في عام 2020، عام انتشار كورونا، بحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن جهات حكومية.

اضافة اعلان

ووفقا لجريدة "الرأي" الكويتية، فقد سجلت الكويت أدنى معدل في المواليد الجدد على مدار 15 عامًا، خلال عام الـ "كورونا".

وبحسب إحصاءات رسمية نشرتها "الرأي"، فقد بلغ عدد المواليد الجدد 50409 مواليد في 2020، وهو الرقم الأدنى منذ العام 2005 الذي سجل فيه 48459 مولودا.


وبخصوص نسب الانخفاض، فقد تراجع عدد المواليد خلال 2020 بنسبة 2.9% بما يعادل 1517 مولودًا ليصبح 50409، عند المقارنة في العام 2019 الذي بلغ عدد المواليد فيه 51926 مولودا.


وعلى مستوى جنسية المولود داخل الأراضي الكويتية، فقد تراجع عدد المواليد الكويتيين خلال 2020 بنحو 1.8%، بما عدده 575 مولودًا، إذ بلغ 31295 في 2020 مقارنة مع 31870 مولودًا في 2019.


وعن نسبة المواليد من المقيمين، فقد شهد عددهم تراجعًا بنسبة 4.69%، بما يعادل 942 مولودًا، ليبلغ 19114 في 2020 مقابل 20056 في 2019.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
dog-growl-at-me-at-night-1

بعد فاجعة الرياض.. كلب ضال يهاجم طفلا سعوديا أخر في الأفلاج

man using air conditioner at home

درجة الحرارة المثالية.. 8 نصائح لخفض فاتورة الكهرباء عند تشغيل المكيف

201014-dentist-colorado-ew-138p_38bae74b35e4fc618ba85a75c4949429.fit-1240w

السعودية.. ضبط حداد يعمل طبيب أسنان في الرياض

istockphoto-1027723150-612x612

مصر.. ولادة طفلة بخصلة شعر أبيض والأطباء يشيرون إلى أهم سبب - صور

;p

شاب نيجيري يصطاد سمكة بقيمة 2.6 مليون دولار ويأكلها مع أصدقائه - صور

40406370-9357535-image-a-8_1615606506689

ترامب يقتحم حفلة خيرية ويلقي كلمة - فيديو

أخبار متعلقة
night-flight-2307018_1280

حالة من الذعر في مطار دلهي قبل دقائق من إقلاع طائرة

3AF3F9CE00000578-3993314-image-a-1_1480671871197

شركة ألماس تطلق اسم سبوتنيك V على ألماسة نادرة تكريما للقاح الروسي - صور

Chefandsheikh

إغلاق مطعم الشيف التركي بوراك في دبي