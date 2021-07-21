في عيد الأضحى.. كيف تميز اللحم الصالح للاستهلاك عن غيره؟

الوكيل الاخباري - مع حلول عيد الأضحى المبارك يزيد استهلاك اللحوم بشكل كبير، ويحرص الكثيرون على شراء اللحوم الجيدة، أو التي يظنون أنها جيدة.

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فكيف يمكن للشخص العادي غير المتخصص في التفريق بين اللحوم الصالحة للاستهلاك وغير الصالحة؟ فضلا عن تمييز اللحوم الطازجة عن بعض حالات الغش، مثل بيع اللحوم المجمدة باعتبارها لحوم بقرية مذبوحة حديثا.



تقول عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين في مصر طبيبة أول تفتيش شيرين علي زكي، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه للتمييز بين اللحوم الجيدة وغير الجيدة يمكن النظر إلى دهن اللحم، التي تميل إلى اللون الأصفر العادي في لحوم البقر، وقد تكون دهون لحوم البقر صفراء لسبب مرضي وهنا يجب وضع اللحم في الثلاجة، فإن خف مستوى الاصفرار يمكن استهلاك اللحم، وإن لم يقل يجب عدم تناوله.

- التفريق بين الطازج والمجمد

ومن جهة أخرى، تعطي شيرين نصائح للتفريق بين اللحم الطازج والمجمد، الذي ينتشر في الأسواق على أنه مذبوح حديثا خاصة في الأعياد.



وتقول: "اللحوم الطازجة الصالحة للاستهلاك لونها طبيعي من درجات الأحمر الزاهي حتى الأحمر القاتم تبعا لسن الحيوان ونوع أكله ومكان القطعة المأخوذة منه، ويكون لهذا اللحم رائحة عادية وليست كريهة أو منفرة، كما لا تنبعث منه رائحة المبيدات الحشرية التي يرشها بعض الجزارين على اللحوم لإبعاد الحشرات عنها، ويجب على من يجد هذه الرائحة الابتعاد عن تناول هذه اللحوم".



وتضيف: "أما اللحوم المجمدة فتكون بها قطع مفتتة لأنها يتم تقطعيها بمناشير، كما أنها تحتوي على كميات كبيرة من الدم، إضافة إلى أن مرقتها تكون عكرة اللون".

وتؤكد الطبيبة: "كما يمكن التفريق بين الكبدة المجمدة والطازجة عبر وضع شريحة منها تحت الماء، فإذا فقدت لونها تكون مجمدة، أما الكبدة الطازجة فتحتفظ بلونها، فضلا عن أن الغلاف الخارجي للكبدة الطازجة يصعب نزعه، لكن تسهل إزالته من المجمدة، ونسيج الكبدة أو اللحوم الطازجة متماسك ومشدود، بينما في المجمدة يترك النسيج أثرا غائرا تحت الأصبع في حال الضغط عليه".



- احتقان الدماء:

وتشير إلى أن "احتقان الدم في اللحم يدل على عدم صلاحيته، فلو كانت الدماء كثيرة أو لون اللحم قاتم جدا وخلال الطهي يتجه إلى الأسود فلا يجب استهلاكه، لأن ذلك يدل على أن الحيوان مريض أو تم ذبحه بشكل غير صحيح، أو أن الحيوان نفق وتم ذبحه بعد نفوقه، وهذا يمكن معرفته من احتقان اللحوم أو الأحشاء الداخلية للحيوان بالدماء، ويظهر بشكل أوضح في الكلى والكبد والطحال".

سكاي نيوز