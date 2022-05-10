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الثلاثاء، 10-05-2022 04:44 م

في غضون ايام .. كويكب بحجم ناطحة سحاب يقترب من الأرض لمسافة وثيقة

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الوكيل الإخباري-تستعد الأرض للقاء قريب مع كويكب ضخم أكبر من مبنى "إمباير ستيت" الشهير في مدينة نيويورك (المكون من 102 طابق) في غضون أيام.

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وتراقب وكالة "ناسا" Nasa الصخرة الفضائية وكشفت أنها ستقوم بـ"اقتراب وثيق" منا من منظور الفضاء.


ولحسن الحظ، سيظل الكويكب على بعد أكثر من 3.5 مليون ميل، لذلك لا يوجد ما يدعو للذعر.

ويعتقد علماء الفلك أن عرض الكويكب يتراوح بين 220 و490 مترا. وبأقصى طول ممكن، سيجعله هذا أكبر من مبنى "إمباير ستيت" (ناطحة سحاب في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، مكون من 102 طابق) ومبنى شارد في لندن (يبلغ إجمالي ارتفاعه 310م وعدد الطوابق 101) وبرج إيفل في باريس (بارتفاع يبلغ 313.2 متر).

 

ويشار إلى أن الكويكب يزور الأرض بشكل روتيني كل عامين تقريبا، حيث يدور حول الشمس تماما كما نفعل.


وسيكون عبوره في نهاية هذا الأسبوع هو الأقرب إلينا لبقية حياتنا. ومن المقرر أن يمر مرة أخرى في مايو 2024 ولكن أبعد من ذلك بكثير، حيث سيكون على مسافة 6.9 مليون ميل.


والمرة القادمة التي سيقترب فيها 2008 TZ3 من الأرض تماما مثل المسافة التي يسحققها في نهاية هذا الأسبوع، من المنتظر أن تكون في مايو 2163.

 

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