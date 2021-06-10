في محاولة لشفاء حيواناتهم مشهد لملّاك الابل في السعودية يثير جدلاً كبيراً-فيديو

الوكيل الإخباري - تداول السعوديون على تويتر مقطع مصور يظهر قيام بعض الأشخاص بخلط دمائهم بالمياه التي يُسقى منها الإبل، الأمر الذي دفع مسؤول سعودي للتعليق.



وقال رئيس نادي الإبل، فهد بن حثلين: "أرجو من إخواني ملاك الإبل الحذر من مثل هذه الممارسات الخاطئة التي لا ترضي جميع المنظمات الدولية المختصة للحيوان".

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"رئيس نادي الإبل" يحذر من تصرف بعض الأشخاص في فيديو متداول ظهروا فيه يخلطون دماءهم بمياه سقيا الإبل.

pic.twitter.com/5b7FZCy9gD June 9, 2021

ويبدو في المقطع المتداول بين السعوديين، والذي التقط عبر تطبيق تويتر لتبادل الصور والفيديوهات، أن بعض ملاك الإبل لجأوا إلى هذه الحيلة في محاولة لشفاء حيواناتهم من أمراض بعينها.

المصدر - لبنان 24