الخميس 10-06-2021
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الخميس، 10-06-2021 09:57 ص

في محاولة لشفاء حيواناتهم مشهد لملّاك الابل في السعودية يثير جدلاً كبيراً-فيديو

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الوكيل الإخباري - تداول السعوديون على تويتر مقطع مصور يظهر قيام بعض الأشخاص بخلط دمائهم بالمياه التي يُسقى منها الإبل، الأمر الذي دفع مسؤول سعودي للتعليق.

وقال رئيس نادي الإبل، فهد بن حثلين: "أرجو من إخواني ملاك الإبل الحذر من مثل هذه الممارسات الخاطئة التي لا ترضي جميع المنظمات الدولية المختصة للحيوان".

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ويبدو في المقطع المتداول بين السعوديين، والذي التقط عبر تطبيق تويتر لتبادل الصور والفيديوهات، أن بعض ملاك الإبل لجأوا إلى هذه الحيلة في محاولة لشفاء حيواناتهم من أمراض بعينها.

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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