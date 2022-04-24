في مشهد يحبس الأنفاس .. جموع المعتمرين حول الكعبة خلال العشر الأواخر

الوكيل الإخباري-نقلت وزارة الحج والعمرة السعودية ، مشهد لجموع المعتمرين حول الكعبة في ثاني ليلة وترية من العشر الأواخر في السعودية ليلة 23 من رمضان .

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وأوضحت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في وقت سابق ، أنه مع الإقبال المتزايد من الزوار والمصلين للمسجد النبوي من داخل وخارج المملكة السعودية، استطاعت الوكالة بتضافر الجهود مع الوكالات المساعدة المعنية بتكثيف الأعمال وتعزيزها من خلال رفع الطاقة التشغيلية، بما يحافظ على المستوى الأعلى للخدمات في المسجد النبوي، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".