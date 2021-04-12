في هذا الموعد سيظهر القمر الوردي

الوكيل الإخباري - يتوقع أن يُشاهد القمر الوردي بعد غروب الشمس، لكن ذروة رؤيته ستكون بحلول الساعة 11.33 ليلا قبل نهاية نيسان، وفق تقرير نشره موقع “فوكس 8” الأميركي.



وحصل هذا القمر على اسمه لأنه يظهر عادة بالتزامن مع أولى بشائر الربيع، حيث تبدأ أزهار “فلوكس سوبولاتا” أو التي تعرف أيضا باسم “الطحلب الوردي” بالظهور في البرية.

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ولرؤية هذا القمر بالعين المجردة عليك أن تبقي عينيك في الاتجاه المعاكس للشمس وقف الغروب، لترى طلوع القمر في طلة بهية، وفق تقرير سابق نشره موقع “سي نت”.



وإذا لم تتمكن من متابعة ظهور هذا القمر نهاية نيسان، يمكنك انتظار ظهوره المرة الثانية في الـ 26 من مايو.

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