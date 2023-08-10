في هذه البلدة.. يمنع استخدام السيارات

الوكيل الاخباري-

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اتخذت بلدة يتعذر الوصول إليها في سويسرا، قراراً بمنع استخدام المركبات ذات المحركات تماماً، مع وجود طريق واحد فقط يؤدي إلى الداخل والخارج.وألغت المناظر الطبيعية الخلابة في زيرمات، في سويسرا، الحق في امتلاك سيارة خاصة، بل منعت السيارات التي تعمل بالبنزين من دخول البلدة. وبدلاً من ذلك، يجب على السكان الذين يعيشون في البلدة ويحتاجون إلى سيارة التقدم بطلب للحصول على تصاريح خاصة، تمنحهم إمكانية الوصول إلى سيارات صغيرة مصممة خصيصاً ومصنوعة في المنطقة.وكان الوصول إلى زيرمات صعباً قبل السيارات، وبحلول الوقت الذي تم فيه استخدام المركبات ذات العجلات الأربع في جميع أنحاء العالم، كان الأوان فات للتعديل على الطرقات.. لكن السكان لا يريدون أن تتجول المركبات في شوارعهم على أي حال، وبدلاً من ذلك اختاروا الاعتماد على وسائل النقل العام والمشي والمركبات العامة.