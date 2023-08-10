الخميس 10-08-2023
الوكيل الاخباري

الوحدات يحسم قراره بشأن المشاركة في ملحق دوري أبطال آسيا

قرار هام صادر عن أمانة عمان

أول رد من عباس النوري عل خبر وفاته

جامعة تحول محاضرات الاحد الى اونلاين بسبب موجة الحر

تفاصيل الحالة الجوية الجمعة اول ايام موجة الحر بالاردن - تحذيرات

الأردن يعزي الولايات المتحدة بضحايا حرائق الغابات

اعلان هام من القبول الموحد لطلبة التوجيهي- رابط

5 علامات على الجلد قد تشير لإصابتك بمرض السكري

ولي العهد يزور محافظة معان

الامن العام : وفاة شاب احرق غرفته في منزل ذويه

الخميس، 10-08-2023 09:29 م

في هذه البلدة.. يمنع استخدام السيارات

london-cars


الوكيل الاخباري- اتخذت بلدة يتعذر الوصول إليها في سويسرا، قراراً بمنع استخدام المركبات ذات المحركات تماماً، مع وجود طريق واحد فقط يؤدي إلى الداخل والخارج.اضافة اعلان


وألغت المناظر الطبيعية الخلابة في زيرمات، في سويسرا، الحق في امتلاك سيارة خاصة، بل منعت السيارات التي تعمل بالبنزين من دخول البلدة. وبدلاً من ذلك، يجب على السكان الذين يعيشون في البلدة ويحتاجون إلى سيارة التقدم بطلب للحصول على تصاريح خاصة، تمنحهم إمكانية الوصول إلى سيارات صغيرة مصممة خصيصاً ومصنوعة في المنطقة.

وكان الوصول إلى زيرمات صعباً قبل السيارات، وبحلول الوقت الذي تم فيه استخدام المركبات ذات العجلات الأربع في جميع أنحاء العالم، كان الأوان فات للتعديل على الطرقات.. لكن السكان لا يريدون أن تتجول المركبات في شوارعهم على أي حال، وبدلاً من ذلك اختاروا الاعتماد على وسائل النقل العام والمشي والمركبات العامة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
202388115141170TE

في اليوم العالمي للقطط.. هل يتحول التعلق بها إلى إدمان؟

download (2)

شاهد فتاة سعودية توثق تصادم مروع لمركبتين .. ومفاجأة في النهاية

64d3b0b342360424d54f8480

سيدة أمريكية تنجو من هجوم ثعبان بطريقة غريبة

135-153649-pediatric-cancer-america_700x400

مقابل 12 ألف دولار.. طفل أمريكي يبيع دجاجتيه لعلاج شقيقه من السرطان

iceberg-submitted-by-meghan-greene-635x357

شاهد انجراف جبل جليدي عملاق إلى شواطئ جزيرة نيوفاوندلاند الكندية

Doc-P-1095740-638271296865912711

هجومان في لحظة واحدة... ثعبان وصقر ينقضّان على امرأة في امريكا - فيديو

أخبار متعلقة
eda3441ca56b8db71ec75d0ad6b57dd9 (1)

بقرة تشغل مواقع التواصل في سويسرا.. ما القصّة؟