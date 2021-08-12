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الخميس، 12-08-2021 10:12 ص

قاتل النساء السعيدات كان ينوي تفجير تقاطع شهير بطوكيو - صورة

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الوكيل الإخباري - قالت مصادر استقصائية مقربة من شــرطــة العاصمة اليابانية طوكيو، إن الرجل الذي نـفـذَ هــجــوم الــطــعــن الجماعي في الأيام الماضية، كان قد فكرَ أيضاً بتنفيذ هــجــوم إرهــابـــي عبر تــفــجـــيــر تقاطع شيبويا الشهير.

وكانت شـرطـة العاصمة قد ألــقــت الـقـبـض على رجل يُدعى يوسوكيه تسوشيما (36 عاماً) مساء يوم الـ 6 من أغسطس الجاري، بعيد قيامه بـمـهـاجـمـة ركاب بشكل عشوائي باستخدام ســكــيــن، على متن قطار في قِطاع سيتاغايا بطوكيو.

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وكشفت التحقيقات في حينها، بأنه كان يـســتــهــدف النساء السعيدات بصورة رئيسية، حيث قال بأنه أراد مــهــاجــمــة النساء اللواتي تبدو على ملامحهن السعادة وقال كذلك: لقد جئت راغباً في قــتــل الأزواج والنساء سعداء المظهر.


وتعرض تسوشيما للسخرية في تجمعات اجتماعية للرفض من قبل نساء، وهو ما قاده لارتكاب هــجــوم الــطـعــن في المقام الأول.


يُذكر إن الـهـجـوم أسفر عن إصــابــة 10 أشخاص من بينهم فتاة عشرينية أصيبت بـجـروح خـطيـرة في صدرها وظهرها، وفق موقع اليابان بالعربي.


 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

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