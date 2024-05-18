السبت 18-05-2024
الوكيل الاخباري
 

إزالة الإعتداءات والمخالفات على الجزر الوسطية في إربد

سلطة وادي الأردن تنهي إعداد موازنة المياه الصيفية للزراعة

"منطقة عازلة" تشطر القطاع.. صور تكشف ما يفعله الاحتلال في غزة

الأغذية العالمي يؤكد وصول مساعدات الرصيف العائم لمستودعاته في دير البلح

دوي صفارات الإنذار شمال إسرائيل خشية تسلل مسيّرة

%5.2 زيادة طلبات رخص الاستيراد والتصدير في "العمل النووي"

هيئة بريطانية: تعرض سفينة لأضرار بعد استهدافها في البحر الأحمر

اللواء الدويري يكشف سبب سماح المقاومة للاحتلال التعمق في جباليا

استشهاد قيادي بارز في كتيبة جنين بقصف إسرائيلي

كندا تستأنف تمويل الأونروا

السبت، 18-05-2024 08:44 ص

قاطرة انزلقت من على جسر.. والسائقة بقيت معلقة في الهواء بأمريكا - فيديو

Doc-P-1200797-638515548204025854


الوكيل الإخباري - التقطت مشاهد مرعبة لسائقة شاحنة تركت معلقة على جسر فوق نهر أوهايو.

اضافة اعلان

 

وكانت سيدني توماس تقود شاحنتها فوق جسر كلارك التذكاري عندما اصطدمت بها شاحنة صغيرة ودفعتها إلى حافة الجسر.

 

وتم عرض لقطات Dashcam من الشاحنة في المحكمة، حيث مثل سائق الشاحنة تريفور برانهام، 33 عامًا، أمام المحكمة بعد توجيه الاتهام إليه.

 

وفي اللقطات، شوهدت الشاحنة الصغيرة وهي تنحرف عن مسارها، لتجنب الاصطدام بسيارة كانت متوقفة، قبل أن تصطدم بتوماس.

وتجنبت توماس بدورها السيارات الأخرى على الجسر بشاحنتها، ثم اخترقت سياج الحافة، ولحسن حظها فإن الشاحنة لم تسقط في نهر أوهايو وظلت معلقة في الهواء بشكل مخيف.

 

وأمضت توماس حوالي نصف ساعة في كابينة شاحنتها ذات الـ 18 عجلة وهي تتدلى فوق الجسر الذي يبلغ عمره حوالي 100 عام والذي يربط لويزفيل بجنوب إنديانا.

وتم اتهام برانهام بأربع تهم تتعلق بالتعريض المتعمد للخطر. وقال شهود عيان للشرطة إن السائق كان مسرعا ويتحرك داخل وخارج حركة المرور عندما اصطدم بمركبة متوقفة.

وجاء في تقرير الاعتقال أنه عبر بعد ذلك إلى الممرات المقابلة، واصطدم بسيارة أخرى كان بداخلها شخصان، ثم اصطدم بمقطورة الجرار.

واضطرت أطقم الإنقاذ إلى إجراء عملية إنقاذ جريئة لتوماس في أعقاب الحادث، وتم انتشالها من على ارتفاع حوالي 80 قدمًا فوق نهر أوهايو. 

 

 

 

العربية 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Doc-P-772919-638515540603634842

'ابني مات'...حادثة مروّعة تودي بحياة طفل في لندن وهذا ما حدث!

EtDQwbMRUUBIN45Br5KOQZxwZdToCkwafXioH0v3

"عمري 28 عاما وقررت إنهاء حياتي بالقتل الرحيم".. قصة فتاة هولندية تثير التفاعل

Doc-P-1200940-638515813012645709

حادثة هزّت مصر.. خدّرت طفلها لانتزاع أعضائه وبيعها على الإنترنت!

Screenshot 2024-05-18 081155

بسبب الديون.. تركي ينهال بالضرب بمطرقة على غريمه وسط الشارع

ر

تحدي "رقائق البطاطا" يودي بحياة مراهقاً أميركياً

مخمخم

إصابة موظف بأحد المطارات الإندونيسية إثر سقوطه من الطائرة .. فيديو