قبل إجراء عملية جراحية.. عليك بممارسة ألعاب الفيديو!

الوكيل الاخباري - كشفت نتائج دراسة أميركية إلى أن تدريب العقل عن طريق ممارسة ألعاب الفيديو قبل إجراء عملية جراحية كبرى يمكن أن يمنع الهذيان ويساعد في تسريع عملية الشفاء، بحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.



وأعطى باحثون من كلية الطب بولاية أوهايو الأميركية جهازًا لوحيًا مع تطبيق لعبة فيديو يرتكز على برنامج neurobics، وهو عبارة عن برنامج للأنشطة العقلية الاعتيادية التي تهدف إلى تحسين أو الحفاظ على القدرات الإدراكية للفرد، إلى 268 مريضًا فوق سن 60 عاما من المقرر أن يخضعوا لعملية جراحية كبرى. طُلب من المرضى ممارسة ألعاب الفيديو لمدة ساعة يوميًا قبل الجراحة الرئيسية كجزء من الدراسة.



كما اكتشف الباحثون أن ممارسة هذه اللعبة تقلل من خطر الإصابة بالهذيان بعد الجراحة لمن قاموا بممارستها بانتظام بنسبة وصلت لأكثر من 60%.

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- تمارين بسيطة

كما يوصي الأطباء عادة باتباع بعض تقنيات ما قبل إعادة التأهيل للمرضى المقرر أن يخضعوا لعملية جراحية، ولكن تكون غالبًا في شكل تمارين رياضية بسيطة واتباع نظام غذائي صحي لمساعدة الجسم.



ولا تعالج أي من تقنيات ما قبل إعادة التأهيل الحالية حالات الهذيان في مرحلة ما بعد الجراحة، وفقًا لما ذكره فريق الباحثين من جامعة أوهايو، وهي حالات يمكن أن تتسبب في إبطاء الشفاء.

- مخاطر هذيان ما بعد الجراحة

إلى ذلك، يمكن أن يؤدي تطوير الهذيان بعد الجراحة إلى إطالة فترات الإقامة في المستشفى وحتى زيادة خطر التعرض للوفاة، خاصة بين المرضى الأكبر سنًا.

من جانبها، قالت الباحثة دكتور ميشيل حميدان إن الأمر بشكل أساسي يعتمد على مفهوم أن العقل يتم تجهيزه ليصبح نشطًا ومستعدًا للجراحة، مشيرة إلى أن المرضى الذين قاموا بممارسة لعبة "نيروبيكس" لمدة ساعة يوميًا كانوا أقل عرضة بنسبة 40% للإصابة بهذيان ما بعد الجراحة بالمقارنة مع أولئك الذين لم يقوموا بممارسة تطبيق ألعاب الفيديو بانتظام قبل الجراحة.



وأضافت أن النتائج تحسنت كلما زاد عدد ساعات اللعب". تم تصميم تطبيق لعبة الفيديو "نيروبيكس" خصيصًا لتحسين الذاكرة والسرعة والانتباه والمرونة والقدرات على حل المشكلات.

وذكرت نتائج الدراسة أن المرضى الذين حرصوا على ممارسة التمرين لمدة تتراوح ما بين خمس إلى عشر ساعات قبل الجراحة كانوا أقل عرضة بنسبة 50% للإصابة بهذيان ما بعد الجراحة، وقلل من قاموا بممارسة اللعبة لأكثر من 10 ساعات من فرص الإصابة بالهذيان بنسبة 61%، مع ملاحظة أن الهذيان هو حالة شائعة تصيب حوالي ثلث الأشخاص، الذين يدخلون المستشفيات لعمليات جراحية كبرى ويمكن أن تستمر أحيانًا لعدة أشهر.

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