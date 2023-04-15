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السبت، 15-04-2023 01:08 م

قتيلان إثر انهيار جسر في كولومبيا - فيديو

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الوكيل الإخباري - قتل شخصان وأصيب 15 آخرون بجروح إثر انهيار جسر بالقرب من بلدة لا تيبايدا في منطقة كايسيدونيا في غرب كولومبيا، فيما التحقيقات مستمرة لمعرفة سبب الانهيار.

وتقول الوكالة الوطنية للبنية التحتية في كولومبيا إن سبب الانهيار قد يرجع إلى التدهور المستمر في هيكل الجسر بسبب الحمولات الثقيلة التي تمر يوميا فوقه، أو ربما يكون خطأ في عملية الصيانة أو "ضررا تسبب به إنسان".

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وانهار الجسر يوم الأربعاء أثناء مرور عدة مركبات فوقه، ويربط الجسر مقاطعتين في جنوب غرب كولومبيا.


وأدى الانهيار لوقوع أربع شاحنات وسيارة في نهر "لا فييخا" الذي يمتد الجسر فوقه.

 

 

 

سكاي نيوز

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