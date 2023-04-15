قتيلان إثر انهيار جسر في كولومبيا - فيديو

الوكيل الإخباري - قتل شخصان وأصيب 15 آخرون بجروح إثر انهيار جسر بالقرب من بلدة لا تيبايدا في منطقة كايسيدونيا في غرب كولومبيا، فيما التحقيقات مستمرة لمعرفة سبب الانهيار.



وتقول الوكالة الوطنية للبنية التحتية في كولومبيا إن سبب الانهيار قد يرجع إلى التدهور المستمر في هيكل الجسر بسبب الحمولات الثقيلة التي تمر يوميا فوقه، أو ربما يكون خطأ في عملية الصيانة أو "ضررا تسبب به إنسان".

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وانهار الجسر يوم الأربعاء أثناء مرور عدة مركبات فوقه، ويربط الجسر مقاطعتين في جنوب غرب كولومبيا.



وأدى الانهيار لوقوع أربع شاحنات وسيارة في نهر "لا فييخا" الذي يمتد الجسر فوقه.





Se trata del único puente que comunicaba el municipio de Caicedonia Valle con el Quindío. La estructura se desplomó mientras varios vehículos pasaban por el lugar. #ÚltimoMinuto 🚨 Se desplomó el puente del Río La Vieja, en La Tebaida, Quindío.Se trata del único puente que comunicaba el municipio de Caicedonia Valle con el Quindío. La estructura se desplomó mientras varios vehículos pasaban por el lugar. pic.twitter.com/G4c1Fnwzud April 12, 2023

سكاي نيوز

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