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السبت، 29-06-2024 12:36 م

قرار سعودي بشأن القهوة .. ما القصة ؟

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الوكيل الإخباري- أصدرت جمعية حماية المستهلك في السعودية قراراً يتمثل في اعتبار عدم تسمية القهوة العربية بالقهوة السعودية "مخالفة".

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وطالبت وزارة التجارة السعودية من كافة المطاعم والمقاهي والمحامص في السعودية ، ضرورة اعتماد اسم "القهوة السعودية" بدلاً من "القهوة العربية"، في تسمية ووصف هذا النوع من المنتج.

 

كما أصدر اتحاد الغرف السعودية تعميماً لجميع الجهات المعنية بالاعتماد على اسم "القهوة السعودية" بدلاً من "القهوة العربية" في قائمة المنتجات التي تقدمها لعملائها، والتأكيد عليهم بعدم استخدامها كاسم تجاري أو علامة تجارية.


وتصدر هذا الخبر الترند في السعودية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه العديد من رواد السوشيال ميديا.


وكانت وزارة الثقافة السعودية قد أطلقت مبادرة في عام 2022 وقامت بتسمية العام بـ "عام القهوة السعودية".


وكان لدى السعودية 400 ألف شجرة من أشجار البُن مع نهاية عام 2021.


وتستهدف السعودية زراعة الـ 1.2 مليون شجرة بن خلال 2025، أبرز منتجاتها من البن، حسب صحيفة "عكاظ".


وتنتج السعودية 800 طن من البن سنوياً من 600 مزرعة في المملكة، وفقاً للصحيفة.


وتصنف السعودية ضمن أكثر دول العالم استهلاكاً للبن، نظراً لارتفاع معدل استهلاك الفرد السعودي للقهوة، حيث يقدر حجم إنفاق السعوديين على شراء القهوة الجاهزة بما يفوق مليار ريال (266 مليون دولار).

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