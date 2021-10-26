الثلاثاء 26-10-2021
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الثلاثاء، 26-10-2021 09:46 ص

قرد يركب ظهر ماعز ويلتهم طعامه - فيديو

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الوكيل الإخباري - امتطى قرد صغير ظهر صديقه الاستثنائي، الماعز، في رحلة مع صاحبهما في غابات فيتنام.

وشاركت شابة في فيتنام فيديو لحيوانيها الأليفين"؛ القرد "بي بي" وصديقه الماعز "بابي"، اللذين تربطهما صداقة استثنائية رغم اختلاف فصيلتيهما.

ويظهر القرد بالفيديو راكبًا ظهر أعز أصدقائه، حيث يشاركه وليمة التوت البري التي تقدمها مالكتهما لهما.

ولا يبدي الماعز أي رد فعل سلبي بل شارك الطعام مع صديقه واستقبل الموضوع بصدر رحب.

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وتفاجئ مملكة الحيوان العالم يوميًا بكمية المشاعر النبيلة التي قد تحملها هذه الكائنات تجاه بعضها البعض، فمن لبوة تتبنى غزالًا إلى بجع يعلن الحداد على عائلته، ليبقى الإنسان الذي ينعم بهبة العقل مصدر التساؤل الوحيد.

 

المصدر - البيان 

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