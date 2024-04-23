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الثلاثاء، 23-04-2024 09:42 ص

قرد يقتحم مدرسة ابتدائية في ليبيا وصراخ وهلع بين التلاميذ - فيديو

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الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تسلل قرد هارب إلى أسوار مدرسة ابتدائية بمدينة مصراتة في مشهد نادر وطريف، وهو ما أثار الهلع والذعر بين الطلاب.

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وبحسب المقطع المصور، تفاجأ طلاب مدرسة "خديجة الكبرى" بمدينة مصراتة بظهور قرد يركض داخل الساحة وبين الأقسام ، فيما بدا واضحا أنّه كان يريد اللعب معهم والاقتراب منهم، لكنّهم ركضوا هربا وخوفا منه، خشية الاعتداء عليهم.

 

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