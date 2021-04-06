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الثلاثاء، 06-04-2021 10:10 ص

قرد يمتهن التصوير الفوتوغرافي المحترف في إندونيسيا

قرد


الوكيل الإخباري - قام قرد من فصيلة "ماكاك" العريقة في إحدى مناطق إندونيسيا، بمحاكاة عمل مصور محترف وتقليده بعد مشاهدته يلتقط الصور باستخدام كاميرا احترافية.

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ويظهر في الفيديو قرد "ماكاك" صغير وقد أمسك بكاميرا احترافية وبدأ النظر من خلال عدسة الرؤية الصغيرة الخاصة بالكاميرا، وكأنه يلتقط صورا لأصدقائه القرود.


وشارك حساب ناشط إندونيسي يحمل اسم ياشار علي، تغريدة على "تويتر"، قال فيها: "كان المصور موغنز ترول يلتقط صورا في محمية تانغكوكو الطبيعية بإندونيسيا لكنه عندما أخذ استراحة وعاد إلى العمل فوجد قرد "ماكاك" الأسود البري يستخدم كاميرته ويقلده في مهنته".


وبحسب "سبوتنيك"، التقط القرد الكاميرا وحركها ونظر عدة مرات من خلال العدسة، وحاول الحصول على أفضل زاوية رؤية.

 

 

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