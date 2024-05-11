السبت 11-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 11-05-2024 08:49 ص

قررت أن تنام على متن الطائرة في أمريكا... لن تصدقوا أين عثروا عليها-فيديو

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الوكيل الإخباري - انتشر مقطع فيديو لامرأة نائمة في المقصورة العلوية للطائرة، حيث يتم تخزين الأمتعة، بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وفي التفاصيل، وقع الحادث على متن رحلة لشركة طيران ساوث ويست، إذ أظهر المقطع حالة الذهول التي أصابت بعض الركاب، وسُمعت ضحكات الأشخاص الهيستيرية بعد رصدهم المشهد الغريب.


وظهرت المرأة ممدّدة بشكل مريح في مساحة تخزين الأمتعة، كما لو كانت نائمة على سريرها بشكل طبيعي.


وليس من الواضح ما إذا كانت المرأة أحد أفراد طاقم الطائرة أو راكبة، لكن سلوكها أثار الشكوك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل الناشطون كيف تمكنت من الصعود إلى مساحة التخزين.

 

 ولم تقم شركة الطيران بتوضيح خلفيات الحادثة التي أذهلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي وركاب الطائرة.

 

 

لبنان 24

 

 

 




 

 


 

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