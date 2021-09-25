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السبت، 25-09-2021 10:08 ص

قصة شعر تكلف كوافير 271 ألف دولار في الهند

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الوكيل الإخباري - قضت محكمة هندية بتغريم صالون شعر مبلغ 271 ألف دولار لصالح عارضة أزياء بعد قص شعرها أقصر مما كانت تريد.

وفي عام 2018 ذهبت عارضة أزياء في الهند لصالون تصفيف شعر، وطلبت من مصفف شعر، بقص بمقدار 10 سنتيمترات من شعرها، لكن مصففة الشعر قصت جزءا كبير من شعرها، فأصبح بالكاد يلامس الكتف.

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ما أثار غضب عارضة الأزياء ورفعت قضية على صالون الشعر بسبب الإهمال في قص شعرها.


وكان شعر صاحبة الدعوى الطويل قد ساعدها في الحصول على فرص عمل كثيرة من شركات منتجات العناية بالشعر.


وقالت أمام المحكمة إن الصالون قص شعرها مخالفة لتعليماتها مما تسبب لها في خسارة فادحة.


واضافت العارضة إن قصة الشعر تلك تسببت لها في خسارة كبيرة، كما أنها قضت على أحلامها في مجال عرض الأزياء.


وتعرضت لانهيار عصبي شديد وصدمة بسبب الاهمال في قص شعرها ولم تستطع التركيز على وظيفتها التي فقدتها اخيراً.

 

المصدر - البيان 

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