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الأحد، 16-04-2023 11:31 ص

قطار محمّل بمواد خطرة يتسبب بحريق بعد خروجه عن مساره في أمريكا-فيديو

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الوكيل الإخباري - خرج قطار شحن محمّل بمواد خطرة عن مساره بالقرب من مدينة روكوود في ولاية مين الأمريكية، وشب في أعقاب ذلك حريق شمال المدينة.

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وذكرت مديرية الإطفاء في المدينة في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي: "المواد خطيرة، الرجاء ابتعدوا".

 

هذا ولم يتم تقديم أي معلومات عن وقوع ضحايا أو حتى نوع المواد التي كان القطار ينقلها.

 

روسيا اليوم 

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