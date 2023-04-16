قطار محمّل بمواد خطرة يتسبب بحريق بعد خروجه عن مساره في أمريكا-فيديو

الوكيل الإخباري - خرج قطار شحن محمّل بمواد خطرة عن مساره بالقرب من مدينة روكوود في ولاية مين الأمريكية، وشب في أعقاب ذلك حريق شمال المدينة.

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وذكرت مديرية الإطفاء في المدينة في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي: "المواد خطيرة، الرجاء ابتعدوا".





📌#Rockwood | #Maine



A catastrophic event has unfolded in Rockwood, Maine, as a train transporting hazardous materials has derailed and subsequently caught fire. The situation has prompted the… #BREAKING : A train carrying hazardous materials has derailed and caught fireA catastrophic event has unfolded in Rockwood, Maine, as a train transporting hazardous materials has derailed and subsequently caught fire. The situation has prompted the… pic.twitter.com/fLtmJ4x9W4 April 15, 2023

هذا ولم يتم تقديم أي معلومات عن وقوع ضحايا أو حتى نوع المواد التي كان القطار ينقلها.

روسيا اليوم