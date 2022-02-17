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الخميس، 17-02-2022 11:25 ص

قطة بشارب تشبه زعيماً سوفيتياً تحظى بتعاطف البريطانيين

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الوكيل الإخباري - حظيت قطة بريطانية تمتلك شارباً أسود، بتعاطف البريطانيين بعدما هجرها مالكوها وتركوها في الشارع، وهذا بعدما عثرت عليها إحدى جمعيات رعاية الحيوان.

ولفتت القطة «بافلوفا» الأنظار بسبب وجه الشبه بينها وبين الزعيم السوفيتي فلاديمير لينين، حيث تمتلك ما يشبه الشارب الذي كان يميز «لينين» في حياته، حتى لقبها البعض باسم الزعيم الشيوعي.

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ونوهت الجمعية، إلى أن «بافلوفا» كانت ترعاها عائلة، آوتها في صندوق خشبي لتنام فيه خلال عيد الميلاد، لكنها سلمتها إلى المؤسسة الخيرية في نهاية الشهر الماضي، بعدما أدركت أن مالكوها الأصليون قد هجروها.

وقالت الجمعية، حسب ما نقلته «ديلي ميل»، إن «بافلوفا» كانت تقضي ساعات في حديقة العائلة وكانت جائعة للغاية، لدرجة أنها تلعق الطبق لتنظيفه.


وصرح العاملون في المجال الخيري، أنهم يأملون أن يساعد «شارب بافلوفا المذهل»، المشابه لشارب «لينين»، في منحها ميزة في الحصول على منزل إلى الأبد.

 


 

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