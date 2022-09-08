قطة تتسبب في إقالة عامل دليفري بريطاني.. ماذا فعلت؟

الوكيل الإخباري-في ظل دعاوي المنادة بحقوق الحيوان، وثقت مجموعة من الصور صدور تصرف عنيف ضد قطة باستخدام حجارة، وهو ما تسبب في إقالة دليفري بريطاني، فماذا فعل؟





خرجت سيدة من منطقة ميلتون كينز بمقاطعة باكينجهامشير جنوب شرق إنجلترا، عن صمتها حيث أعلنت أن الكاميرا المعلقة بجانب جرس باب منزلها التقطت مشهدا مروعا.



ووفقا لما ذكرته صحيفة «الديلي ستار» البريطانية، اليوم الخميس، أضافت السيدة أن سائق دليفري ظهر فجأة وهو يرشق قطتها بالحجارة.



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ولفتت ليزا فيرابي، إلى أن سرعة القطة في الهروب من فعل الرجل العنيف لكان تم قتلها رشقا بالحجارة، لكن الأمر انتهى بمعاناة القطة من حالة ارتعاش واهتزاز كبيريين.



وأشارت السيدة: «كنت غاضبة جدا عندما رأيت المشهد من هاتفي، وأردت ترك العمل للاطمئنان على قطتي، لكنني لم أستطع المغادرة، وتصرفه غير مبرر على الإطلاق».





ونشرت السيدة البريطانية، مقطع فيديو يدين دليفري أحد الشركات المعروفة، وهو ما لقي صدى واسعا حتي تسبب الأمر في إقالة السيدة لعامل الدليفري البريطاني مع اعتذار للسيدة.

صدى البلد

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