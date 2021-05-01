السبت 01-05-2021
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السبت، 01-05-2021 09:22 ص

قطة تمارس تمارين شد البطن بالشارع في إحدى الدول - فيديو

قطة


الوكيل الإخباري - انتشر مقطع فيديو رائع لقط يبدو وكأنه يريد تحسين عضلات بطنه عن طريق أداء تمارين شد المعدة، وذلك مع دخول فصل الصيف. 

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وفي اللقطات المنشورة عبر موقع تويتر يمكن رؤية قط أبيض منفوش ملقى على رصيف الشارع على ظهره ويرفع رأسه للأمام والخلف في حركة تحاكي تمارين البطن.


نُشر المقطع المضحك على حساب AnimalsWorld بموقع تويتر مع تعليق: "جاري العمل على هذا الجسد "فورمة" الصيف"، مصحوبًا برموز تعبيرية لوجهين ضاحكين.

 

 

سبوتنيك عربي

 

 


 




 

 


 

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