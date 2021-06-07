الإثنين 07-06-2021
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الإثنين، 07-06-2021 09:51 ص

قطيع أفيال آسيوية يتجول في ضواحي مدينة صينية

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الوكيل الاخباري- قالت الحكومة في مقاطعة يونان بجنوب غربي الصين، إن قطيعا من 15 فيلا آسيويا بريا يتجول في ضواحي مدينة كونمينغ، حاضرة المقاطعة.

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وقال المقر الميداني الذي يتتبع قطيع الأفيال، إن القطيع ارتحل 12.1 كم أخرى خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك حتى الساعة 3:10 من بعد ظهر يوم السبت الماضي، للوصول إلى بلدة شييانغ ذاتية الحكم لقومية يي في حي جيننينغ بمدينة كونمينغ.

وأضاف المقر أنه سير يوم السبت 14 طائرة بدون طيار لتتبع القطيع، وحشد 510 أشخاص وأكثر من 110 مركبات لسد الطريق أمام القطيع وتوجيهه نحو الجنوب الغربي.

وارتحلت الفيلة حوالي 500 كيلومتر من موطنها في الغابات في ولاية شيشوانغباننا ذاتية الحكم لقومية داي قبل وصولها إلى مدينة كونمينغ ليل يوم الأربعاء.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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