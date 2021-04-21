الأربعاء 21-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الاستماع لشهود النيابة العامة في قضية مستشفى السلط

قرارات مصيرية هامة خلال شهر رمضان

أسعار الذهب الأربعاء 21/4/2021

الضريبة تعلن دوامها السبت المقبل لاستلام اقرارات ضريبة الدخل وتسديد المبالغ المعلنة

مواطنون لـ برنامج الوكيل: ننتظر دورنا بعد أشهر من التسجيل للتطعيم

بوتين يتوجه برسالته السنوية إلى البرلمان الروسي اليوم

الغذاء والدواء: لا بلاغات بتجلطات دموية بعد تلقي لقاح استرازينكا

حريق يلتهم محال تجارية في مخيم الزرقاء - فيديو

كندا: استمرار إغلاق الحدود مع الولايات المتحدة حتى 21 أيار المقبل

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في اربد وعجلون اليوم

الأربعاء، 21-04-2021 09:02 ص

قطيع أفيال ينتقم من صياد بهذه الطريقة في جنوب افريقيا

1157149


الوكيل الإخباري- لقي رجل يقوم بأعمال صيد غير مشروعة حتفه تحت أقدام قطيع من الفيلة في منتزه كروغر الوطني بجنوب افريقيا، وفقا لما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

اضافة اعلان
 

وأوضحت الشبكة أن تلك الحادثة قد وقعت يوم السبت الماضي، ونقلت عن بيان صادر عن  هيئة "الحدائق الوطنية فى جنوب أفريقيا" أن ذلك الصياد كان برفقة شخصين آخرين قبل أن يتم اكتشاف أمرهم من قبل عناصر أمن المنتزه الذي سارعوا إلى مطاردتهم.

 

ولكن أولئك الرجال قد مروا خلال فرارهم دخلوا في منطقة لقطعان من الأفيال التي هاجت عند رؤيتهم مما دفعها إلى مهاجتهم ودهس أحدهم حتى الموت تحت أقدامهم فيما أصيب آخر في عينه وجرى اعتقاله بينما لا يزال البحث جارعن الشخص الثالث.

 

وقد عثر حراس الحديقة على بندقية وفأس ومواد أخرى كانت بحوزة الصيادين الثلاثة.

 

وحث المدير التنفيذي لمنتزه كروغر، غاريث كومان، أولئك الذين يعيشون في الجوار على المساعدة  وتقديم أي معلومات تساعد في القبض على ما يقومون أو يسعون لأعمال صيد غير مشروعة في المحمية الكبيرة التي تصل مساحتها إلى نحو 19 ألف كيلومترا مربعا.

وقال كومان في تصريحات صحفية تعليقا على مصرع ذلك الصياد: " لقد ذهبت حياته سدى، وفقط من خلال الانضباط والعمل الجماعي والمثابرة سنتمكن من المساعدة في وقف موجة الصيد الجائر التي تستهدف قطعان الفيلة ووحيد القرن ".

 

ولفت إلى أن "إن الحملة ضد الصيد الجائر هي مسؤولية الجميع في البلاد، لأنها تهدد سبل عيش الكثير من العائلات بالإضافة إلى مكافحة تلك العمليات غير المشروعة تستنزف موارد الدولة التي يمكن استخدامها في خلق فرص العمل والتنمية".

وفي حادثة منفصلة اعتقلت السلطات المختصة يوم الأحد ثلاثة آخرين من الصيادين المشتبه بهم بحوزتهم بندقية صيد من العيار الثقيل ومعدات صيد وذخيرة في منتزه كروغر.

 

المصدر: لبنان24

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1045742528_0_131_3072_1793_1000x541_80_0_0_5b7f588ef38da07659f210c6fd8403cf

فوائد سحرية للبطيخ... كيف يمكن انتقاء أفضل ثمرة منه ؟

Capture

أخطاء شائعة في صنع القهوة يرتكبها الجميع

10415591-1364335739

ما هو مصير ثروة الأمير فيليب الضخمة؟

20190308-young-baby-pixabay

لن تتوقعه.. اندونيسي يختار اسما غريبا لطفله

298237Image1-1180x677_d

طائرة تهبط في المياه بأمريكا

وردي

الأرض تشهد ظاهرة القمر الوردي الأسبوع المقبل

أخبار متعلقة
6079b9e34236047fdb457bb0

شاهد.. صاحبة أطول شعر بالعالم تقصه وتتبرع به لمتحف أمريكي

asabnews_2020-11-07_11-03-22_706028

يقع فيها الجميع.. 5 أخطاء شائعة في طبخ الأرز وكيفية إصلاحها

Doc-P-812862-637540132910306181

انتقل وزوجته إلى منزل جديد.. فاكتشف نفقا سريا تحته في أمريكا

Doc-P-812446-637539116605178106

أوّل إشارة سير للإبل في العالم بالصين

16901878_6

علبة ماء فارغة تفضح قاتلا ارتكب جريمته قبل 36 عاما في أمريكا

Doc-P-811488-637536380365248168

لاعب في ببجي يعيد تمثيل مشهد من اللعبة ويقتل أفراداً من عائلته في الباكستان