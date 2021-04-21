قطيع أفيال ينتقم من صياد بهذه الطريقة في جنوب افريقيا

الوكيل الإخباري- لقي رجل يقوم بأعمال صيد غير مشروعة حتفه تحت أقدام قطيع من الفيلة في منتزه كروغر الوطني بجنوب افريقيا، وفقا لما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

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وأوضحت الشبكة أن تلك الحادثة قد وقعت يوم السبت الماضي، ونقلت عن بيان صادر عن هيئة "الحدائق الوطنية فى جنوب أفريقيا" أن ذلك الصياد كان برفقة شخصين آخرين قبل أن يتم اكتشاف أمرهم من قبل عناصر أمن المنتزه الذي سارعوا إلى مطاردتهم.

ولكن أولئك الرجال قد مروا خلال فرارهم دخلوا في منطقة لقطعان من الأفيال التي هاجت عند رؤيتهم مما دفعها إلى مهاجتهم ودهس أحدهم حتى الموت تحت أقدامهم فيما أصيب آخر في عينه وجرى اعتقاله بينما لا يزال البحث جارعن الشخص الثالث.

وقد عثر حراس الحديقة على بندقية وفأس ومواد أخرى كانت بحوزة الصيادين الثلاثة.

وحث المدير التنفيذي لمنتزه كروغر، غاريث كومان، أولئك الذين يعيشون في الجوار على المساعدة وتقديم أي معلومات تساعد في القبض على ما يقومون أو يسعون لأعمال صيد غير مشروعة في المحمية الكبيرة التي تصل مساحتها إلى نحو 19 ألف كيلومترا مربعا.





وقال كومان في تصريحات صحفية تعليقا على مصرع ذلك الصياد: " لقد ذهبت حياته سدى، وفقط من خلال الانضباط والعمل الجماعي والمثابرة سنتمكن من المساعدة في وقف موجة الصيد الجائر التي تستهدف قطعان الفيلة ووحيد القرن ".

ولفت إلى أن "إن الحملة ضد الصيد الجائر هي مسؤولية الجميع في البلاد، لأنها تهدد سبل عيش الكثير من العائلات بالإضافة إلى مكافحة تلك العمليات غير المشروعة تستنزف موارد الدولة التي يمكن استخدامها في خلق فرص العمل والتنمية".



وفي حادثة منفصلة اعتقلت السلطات المختصة يوم الأحد ثلاثة آخرين من الصيادين المشتبه بهم بحوزتهم بندقية صيد من العيار الثقيل ومعدات صيد وذخيرة في منتزه كروغر.

المصدر: لبنان24



