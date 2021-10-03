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الأحد، 03-10-2021 09:35 ص

قطيع من الماعز يتجول في حي بمدينة أتلانتا الأمريكية - فيديو

قطيع-ماعز-يغزو-شوارع-كاليفورنيا


الوكيل الإخباري - تفاجأ سكان ورواد أحد الأحياء الراقية في مدينة أتلانتا الأمريكية بقطيع من الماعز، وهو يصول ويجول في منطقة تضم مكاتب تعود لشركات.

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وكان القطيع قد أُحضر إلى المكان حتى يأكل الأعشاب الضارة، التي نبتت في حديقة تابعة لأحد المحلات التجارية، فما كان منه إلا أن لاذ بالفرار .


وأضاف المصدر أن سائقا كان يقود مركبته قد اتصل بالأمن، ليبلغ عن وجود القطيع وهو يتجوّل في المكان فاستدعت الشرطة المصالح البيطرية وتم جلب شاحنة لنقل الماعز المشاكس وإعادته من حيث أتى، بحسب "يرونيوز".


ولم يُعرف حتى الآن ما إذا كان القطيع قد قام بالمهمّة التي أوكلت له، أو أنه لمس رقيّ المنطقة التي أحضر إليها، فآثر التجول أملا في تناول عشب أخضر، بدل الأعشاب الضارة التي أُريد له أن يأكلها.

 

 

المصدر - البيان 

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