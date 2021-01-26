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الثلاثاء، 26-01-2021 04:49 م

قط ب7 أرواح.. تسبب بإصابة 15 شخص بكورونا ونجا بمفرده في تشيلي

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الوكيل الإخباري _ أثار قط "ناجي من فيروس كورونا " في منطقة فالبارايسو ضجة كبيرة وذلك بعد ان تصدّر أحاديث عشّاق الحيوانات الأليفة، بسبب ما حدث من خراب حواله دون أن يمسّه سوء.

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فقد بدأت القصة بتحضير العائلة التي تربيه، احتفال بمناسبة عيد ميلاده وتمت دعوة عدد كبير من الضيوف، والتي تخرق تعليمات التباعد الاجتماعي في ظل أزمة كورونا.

وبعد انتهاء الحفل هنا تم اكتشاف المفاجأة. حيث أصيب أكثر من 15 شخص بفيروس كورونا خلال التجمع الذي حدث في منزل القط، وبالرغم من انتقال الفيروس إلى كل هذا العدد من الناس، إلّا أنّ القط لم يتلقّى العدوى ولم يمسّه ضرر.


المصدر : الإمارات نيوز 


 




 

 


 

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