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الثلاثاء، 06-12-2022 10:02 ص

قط ضخم بحجم الأسد يثير حيرة من يراه في بريطانيا - صورة

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الوكيل الإخباري - تمتلك أم بريطانية وابنتها، قطًا أليفًا ضخمًا، حيث يعتقد جميع من يراه للمرة الأولى أنه أسد أو كلب، متسائلين عن سبب عدم تقييده.

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وقالت الأم “ساريتا بروين”، لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن القط، الذي أطلقت عليه اسم “ميرفي”، من نوع “ماين كون” وهي أكبر سلالات القطط الأليفة في العالم من حيث الحجم.

وأكدت أن “ميرفي” يزن أكثر من 10 كيلوغرامات، ويصل طوله من الأنف حتى الذيل إلى أكثر من 36 سنتمترًا، مشيرة إلى أنه ما زال في مرحلة النمو، لأنه يبلغ من العمر 12 شهرًا فقط.

 

وقالت بروين، وهي أم لثلاثة أبناء: “إن القطط من هذه السلالة تستمر في النمو حتى تبلغ من العمر 3 سنوات تقريبًا، لذا من سيعرف كم سيصبح حجم ميرفي؟”.

 


 

 

مينا فن 

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