قط يثير الرعب في بلدة جزائرية .. ما القصة؟

الوكيل الإخباري- أثار قط شرس الرعب بين أهالي بلدة جزائرية، بعدما هاجم وخدش عشرات الأشخاص.

اضافة اعلان

وفي التفاصيل، ذكرت وسائل إعلام أن سكان بلدية براقي جنوب العاصمة الجزائر عاشوا رعبًا لأيام بسبب قط شارد.



وما زاد الأمر سوءًا، انتشار نبأ إصابة القط بداء الكلب، ما يجعل عضته قادرة على الفتك بمن تصيبه. وأطلق سكان البلدة نداءات استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وعلى الفور، تحركت بلدية براقي وأرسلت عناصرها للسيطرة على القط الشرس، وأصدرت بيانًا للتنبيه من خطر "القط الذي قام بخدش أو عض بعض الأشخاص في أحياء براقي".



ودعت كل من تعرض لعضته إلى التوجه على الفور إلى المركز الصحي لسيدي موسى (25 كلم جنوب الجزائر الوسطى)، وذلك لاتخاذ الفحوص اللازمة لتفادي خطر الموت.



وأوضحت البلدية أن "القط مصاب بداء الكلب"، داعية السكان إلى "الحذر وعدم ترك الأطفال والقطط الأليفة تتجول حرة طليقة دون احترام قواعد الوقاية المطلوبة".



العين الاخبارية