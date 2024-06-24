الإثنين 24-06-2024
الوكيل الاخباري
 

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

تخطت نصف درجة الغليان.. دولة عربية تسجل أعلى حرارة على وجه الأرض

بقذائف من العيار الثقيل .. سرايا القدس تقصف جنود وآليات للاحتلال

فتاة مصرية تقاضي فيسبوك لأغرب سبب !

أسعار الذهب في الاردن

شهيد في قصف للاحتلال شرق حي الزيتون

الملك والملكة يغادران أرض الوطن إلى باريس

تفاصيل تعرفة الكهرباء الجديدة في الاردن الشهر القادم

4 إصابات من عائلة واحدة بحادث سير

وزير التربية يقرر إنهاء خدمات موظفين - أسماء

الإثنين، 24-06-2024 08:39 ص

قط يثير الرعب في بلدة جزائرية .. ما القصة؟

cat-4348355_640


الوكيل الإخباري- أثار قط شرس الرعب بين أهالي بلدة جزائرية، بعدما هاجم وخدش عشرات الأشخاص.

اضافة اعلان

 

وفي التفاصيل، ذكرت وسائل إعلام أن سكان بلدية براقي جنوب العاصمة الجزائر عاشوا رعبًا لأيام بسبب قط شارد.


وما زاد الأمر سوءًا، انتشار نبأ إصابة القط بداء الكلب، ما يجعل عضته قادرة على الفتك بمن تصيبه. وأطلق سكان البلدة نداءات استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وعلى الفور، تحركت بلدية براقي وأرسلت عناصرها للسيطرة على القط الشرس، وأصدرت بيانًا للتنبيه من خطر "القط الذي قام بخدش أو عض بعض الأشخاص في أحياء براقي".


ودعت كل من تعرض لعضته إلى التوجه على الفور إلى المركز الصحي لسيدي موسى (25 كلم جنوب الجزائر الوسطى)، وذلك لاتخاذ الفحوص اللازمة لتفادي خطر الموت.


وأوضحت البلدية أن "القط مصاب بداء الكلب"، داعية السكان إلى "الحذر وعدم ترك الأطفال والقطط الأليفة تتجول حرة طليقة دون احترام قواعد الوقاية المطلوبة".

العين الاخبارية 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5838233671700046007

تخطت نصف درجة الغليان.. دولة عربية تسجل أعلى حرارة على وجه الأرض

WhatsApp Image 2024-06-24 at 10.46.26 AM

فتاة مصرية تقاضي فيسبوك لأغرب سبب !

1652096199319919000

هل تنادي الأفيال حقا بعضها بالاسم؟.. العلم يقول كلمته

Catia Nicodemo - Associate Professor in Health Economics, University of Oxford

خلال فعاليات منتدى برونيل السنوي في بريطانيا مناقشات موسعة حول اقتصاديات التحول لبدائل التدخين التقليدي

2222222222

طائر نيوزيلندي صغير "موهوب" بتعلم الأصوات

20246230269726RX

لماذا أصبحت خلايا النحل فارغة في فرنسا؟

أخبار متعلقة
Exams-Students

في الجزائر… سجن شابّة سرّبت أجوبة الامتحانات