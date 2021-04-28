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الأربعاء، 28-04-2021 09:19 ص

قطّ يعود إلى صاحبه بأمريكا بعد 4 سنوات من الفراق

قط


الوكيل الإخباري - عاد قط مفقود في ولاية كولورادو الأمريكية، إلى صاحبه في تكساس بعد أربع سنوات.

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ووفقاً لوكالة "سبوتنيك" للأنباء، هرب القط "سيد" أثناء انتقال مالكه شريف يلتون إلى ولاية تكساس الأمريكية.


من جانبه، قام يلتون بالبحث عن الحيوان الأليف لمدة عام ونصف العام لكن دون جدوى.


وفي أبريل 2021، قام موظفو ملجأ الحيوانات الإقليمي في مقاطعة تيلر بولاية كولورادو بوضع فخ للإمساك بقطة أخرى هاربة، ولكن تم القبض على القط "سيد".


وبعد إجراء الفحوصات الطبية تبين أن القط كان مزودا بشريحة إلكترونية، وبفضل المعلومات المخزنة على الشريحة، تم التعرف إلى هوية المالك الحقيقي وإعادة القط إليه.


وكتب موظفو الملجأ في منشور على "فيسبوك": "سيد ومالكه في غاية السعادة لأنهما معا مرة أخرى".

 

البيان


 




 

 


 

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