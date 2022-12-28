قلبها من حديد.. شاهد امرأة تمر من بين قطيع ضباع دون خوف في اثيوبيا

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو مدهش لامرأة في إثيوبيا، قلبها من حديد تمر بين حشود من الضباع بكل شجاعة وثقة وبدون خوف.

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وأظهر المقطع المرأة وهي تسير بين الضباع بثقة مفرطة، وتحمل شيئًا على رأسها وآخر على ظهرها دون خوف أو تردد .



والجدير بالذكر أن الضباع تعد حيوانات مفترسة، لكن لا يشعر معظم سكان أثيوبيا بالخطر من وجودها، بالإضافة إلى أنهم يقومون بإطعامها وكأنها حيوانات أليفة.

جريدة كيو ايت

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