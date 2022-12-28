الأربعاء 28-12-2022
الوكيل الاخباري

رفع سقف برنامج ضمان التمويل الصناعي وضمان تمويل المشروعات الناشئ

إحالة موظفين في التربية الى التقاعد - أسماء

إرادة ملكيَّة بالموافقة على نظام معدِّل لنظام تسعير المشتقَّات البتروليَّة وعمولة المرخَّص له وتعرفته

الحكومة تقرر تمديد امر دفاع عدم حبس المدين

طرح 4 إصدارات جديدة من الطوابع التذكارية

توزيع 30 ألف دينار على 14 جمعية خيرية بالعقبة

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

بلدية إربد تدعو المكلفين للاستفادة من اعفاءات ضريبة المسقفات قبل نهاية العام

مذكرة نيابية تطالب بإصدار عفو عام

دموع وألم وحسرة .. معاناة طفلين لا يبصران في الليل بإربد ومناشدة عاجلة للعلاج

الأربعاء، 28-12-2022 03:00 م

قلبها من حديد.. شاهد امرأة تمر من بين قطيع ضباع دون خوف في اثيوبيا

127171518_mediaitem127250457-1-780x470


الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو مدهش لامرأة في إثيوبيا، قلبها من حديد تمر بين حشود من الضباع بكل شجاعة وثقة وبدون خوف.

اضافة اعلان


وأظهر المقطع المرأة وهي تسير بين الضباع بثقة مفرطة، وتحمل شيئًا على رأسها وآخر على ظهرها دون خوف أو تردد .


والجدير بالذكر أن الضباع تعد حيوانات مفترسة، لكن لا يشعر معظم سكان أثيوبيا بالخطر من وجودها، بالإضافة إلى أنهم يقومون بإطعامها وكأنها حيوانات أليفة.

 

 

 

جريدة كيو ايت

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
20221228164650338U2

تكتشف أن ابنها على قيد الحياة بعد 10 سنوات في بريطانيا

ad852d154a

شاهد حادث اصطدام ضخم لـ 200 مركبة على جسر صيني

20171024_1508874990-512130

لحظة انهيار جليدي ضخم في النمسا يضرب المتزلجين - فيديو

36463928_303

أكثر أمنية يتمنى الألمان تحقيقها في العام الجديد

ف5ف5ف5

شابة تعمل 4 ساعات فقط يوميا وتجني مليوني دولار سنويا في امريكا

2dff5e2c58

دراسة: المبيدات لن تستطيع قتل البعوض مستقبلا