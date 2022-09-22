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الخميس، 22-09-2022 04:35 م

قمر صناعي صيني جديد لرصد البيئة

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الوكيل الإخباري-أطلقت الصين اليوم قمرًا صناعيًّا جديدًا إلى الفضاء.

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وذكرت وكالة شينخوا الصينية للأنباء، أن القمر الصناعي "يونهاي- 031" أُطلق من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في صحراء غوبي في شمال غربي البلاد، على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش- 2 دي".


وسيُستخدم القمر الصناعي المذكور بشكل أساسي لرصد الغلاف الجوي، والبيئات الفضائية والبحرية، والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها، وإجراء التجارب العلمية. ويمثل هذا الإطلاق المهمة رقم 438 لعائلة صواريخ لونغ مارش.

 

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