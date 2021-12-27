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الإثنين، 27-12-2021 10:45 ص

قمر صناعي صيني يراقب الموارد الطبيعية

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الوكيل الإخباري - أطلقت الصين، أمس، من مركز «تايوان»، في إقليم «شانتشي» قمراً اصطناعياً جديداً إلى الفضاء لمراقبة الموارد الطبيعية، طبقاً لما ذكرته صحيفة «تشاينا ديلي» الصينية.

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وتم إطلاق القمر الاصطناعي «زيد واي-1 02 إي»، في الساعة الـ11 صباحاً، بواسطة الصاروخ الحامل، «لونج مارش-4 سي».

 

وسيعمل القمر الاصطناعي، الذي طورته الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء، في المدار الشمسي المتزامن.

وكان قد تم إطلاق قمر اصطناعي آخر وهو «زيد واي-1 02 دي» إلى مدار في الفضاء في 12 سبتمبر عام 2019. وسيشكل القمران الاصطناعيان لمراقبة الموارد الطبيعية شبكة لتلبية الحاجة الحالية لبيانات الاستشعار من بُعد، ذات الحلول المتوسطة، في مراقبة الموارد الطبيعية ودراستها والتنقيب عن المعادن ومراقبة البيئة الجيولوجية.

ويقدم القمران أيضاً خدمات لقطاعات، مثل تقليص الكوارث وحماية البيئة والنقل والزراعة.

المصدر - البيان 

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