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السبت، 16-10-2021 10:03 ص

قمصان مانديلا الشهيرة للبيع في مزاد - صورة

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الوكيل الإخباري - تبيع عائلة الزعيم والمناضل الجنوب أفريقي، الراحل نيلسون مانديلا ، متعلقات شخصية له، وذلك للمساعدة في دفع تكلفة حديقة تذكارية يتم بناؤها على شرفه، حسب موقع روسيا اليوم.

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ومن بين حوالي 100 قطعة ستعرض للبيع، قمصان مانديلا المزركشة التي كان يرتديها في المناسبات الرسمية.

 

وقال أرلان إيتينجر، رئيس دار «جيرنسيز» للمزادات ومقرها نيويورك وتنظم المزاد مباشرة وعبر الإنترنت في 11 ديسمبر، إن هذه القمصان «كانت تجلب السعادة للزعيم العظيم وتميّزه عن الآخرين».

 

كما يتم بيع هدايا من الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما ورؤساء دول آخرين، إضافة إلى نظارات وحقائب وسراويل مانديلا، لتمويل حديقة نيلسون مانديلا للحرية في كونو بجنوب أفريقيا التي دُفن جثمانه فيها.

 

المصدر - البيان 

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