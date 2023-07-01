السبت 01-07-2023
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السبت، 01-07-2023 08:45 م

قيمته مليون دولار .. عامل نظافة يُدمر بحثاً علمياً استغرق 20 عاماً في نيويورك

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الوكيل الاخباري - دمر أحد عمال النظافة بحثاً يجرى منذ أكثر من 20 عاماَ، بعد أن رفع التيار الكهربائي عن ثلاجة المختبر في معهد رينسلار للفنون المتعددة بولاية نيويورك الأمريكية.

ورفع معهد رينسلار للفنون المتعددة وفقاً لـ"سي إن إن"، دعوى قضائية ضد الشركة المشغّلة، وبيّن أن العامل قام بإطفاء ثلاجة المختبر التي تحوي خلايا مزروعة وعينات حاسمة وحساسة عندما سمع العديد من الإنذارات المزعجة قادمة منها.

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ونوه إلى أن الخلايا البحثية الموجودة بثلاجة المختبر تقدر قيمتها بمليون دولار، ملقياً اللوم في الوقت نفسه على الشركة المشغلة لعدم تدريبها العامل على كيفية التعامل مع هذه الأشياء.


 




 

 


 

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