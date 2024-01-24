كاد أن يغمى عليه مرتين... رئيس ليبيريا الجديد يفشل في حفل تنصيبه -فيديو

الوكيل الإخباري - فشل رئيس ليبيريا الجديد جوزيف بواكاي، في استكمال خطاب حفل تنصيبه رئيسًا على البلاد، لتتم مساعدته على الخروج من المنصة أثناء مراسم أداء اليمين.



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وكان بواكاي يتحدث لمدة 30 دقيقة تقريبًا في حفل تنصيبه، لكن الحفل انتهى فجأة بعدما ظهرت عليه علامات الاضطراب الجسدي أثناء التحدث.



وفشل مرتين في استكمال حديثه وكاد يغمى عليه، قبل أن يقتاده المسؤولون بعيدًا عن المنصة، بعدما حاول دون جدوى مواصلة خطابه.



وقالت تقارير إنه عانى من الإرهاق الحراري.





“The inauguration ceremony of President Joseph Boakai was temporarily stopped because the head of Liberia suffered a heatstroke during his speech.



After the incident, the… 🇱🇷‼️🚨 80-year-old Liberian President Joseph Boakai fainted and felt ill right during his inauguration:“The inauguration ceremony of President Joseph Boakai was temporarily stopped because the head of Liberia suffered a heatstroke during his speech.After the incident, the… pic.twitter.com/FVdpfPJFq3 January 22, 2024

لبنان 24