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الأربعاء، 24-01-2024 10:33 ص

كاد أن يغمى عليه مرتين... رئيس ليبيريا الجديد يفشل في حفل تنصيبه -فيديو

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الوكيل الإخباري - فشل رئيس ليبيريا الجديد جوزيف بواكاي، في استكمال خطاب حفل تنصيبه رئيسًا على البلاد، لتتم مساعدته على الخروج من المنصة أثناء مراسم أداء اليمين.

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وكان بواكاي يتحدث لمدة 30 دقيقة تقريبًا في حفل تنصيبه، لكن الحفل انتهى فجأة بعدما ظهرت عليه علامات الاضطراب الجسدي أثناء التحدث.


وفشل مرتين في استكمال حديثه وكاد يغمى عليه، قبل أن يقتاده المسؤولون بعيدًا عن المنصة، بعدما حاول دون جدوى مواصلة خطابه.

وقالت تقارير إنه عانى من الإرهاق الحراري.

 

 

 

لبنان 24

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