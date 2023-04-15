كارثة تهدد أمريكا.. ثقب في المحيط الهادي قد يتسبب في زلزال مدمر -فيديو

الوكيل الإخباري - يشعر العلماء بقلق شديد بسبب احتمالية حدوث زلزال كارثي يدمر المدن بطول شمال غرب الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب ثقب في خط صدع يمتد لمسافة 600 ميل في المحيط الهادي، بحسب ما ذكرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية.

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وبحسب التقرير، فإن الخطر ينبعث من الثقب الذي ينفث سائل ساخن، ويقع على بعد 50 ميلاً من ساحل ولاية أوريجون، على حدود الصدع المعروف باسم «منطقة الاندفاع كاسكاديا»، والتي تمتد من شمال كاليفورنيا إلى كندا. وتشير دراسة تحليلية جديدة إلى أن السائل المميز كيميائيًا الذي يتسرب من الثقب عبارة عن مادة تشحيم تسمح للألواح بالتحرك بسلاسة، ودونها يمكن للضغط أن يزداد ويتسبب في حدوث زلزال كارثي بقوة 9 درجات في شمال غرب المحيط الهادي.

الوطن