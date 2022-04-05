كازاخستان..طائرة تتطاير منها شرارات نار في دجى الليل - فيديو

الوكيل الإخباري - انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطائرة تتطاير من أحد محركاتها شرارات من نار، ما يشير إلى حدوث حريق، فيما كانت الطائرة تحلق ليلا على ارتفاع منخفض.



وأفيد بأن مقطع الفيديو صُوّر بالقرب من مدينة ألماتا، كبرى مدن كازاخستان، فيما لم تصدر بيانات رسمية حتى الآن من شركات الطيران بشأن هذا الحادث.

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ووجه طلب إلى هيئة الطيران المدني للتعليق على الحادثة، لكنها لم ترد، بحسب "روسيا اليوم".

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