كاليفورنيا.. منازل مستقبلية مستدامة لمدة 500 عام

الوكيل الإخباري - جبال كاليفورنيا كانت الشاهد الأول على المنازل المقببة المصنوعة من الخزفيات الحيوية بتوقيع شركة أمريكية ناشئة أخذت على عاتقها إنشاء منازل بتكلفة ميسرة صديقة للأرض تدوم حتى 500 عام.



وسلط تقرير لموقع "ديزاين بوم" الضوء على المشروع الذي لم تظهر صوره بعد علماً أن الشركة المصنعة نشرت المشاهد الأولى لما ستكون عليه المساكن.

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وتأتي المنازل المقببة بتكلفة متدنية لا تتطلب صيانة باهظة وسريعة التركيب. وتشير الشركة المصنعة إلى أن المنشآت تتمتع بخاصية صفر كربون وغير سامة بنسبة 100 بالمئة كما أنها مقاومة للعفن والحرائق والفيضانات والزلازل والأعاصير. كما أنها تبرز بحجمين مختلفين ويمكن استخدامها لمختلف الغايات.





ويؤكد مورغان أنهم بصدد بناء المسكن الأمريكي التالي العظيم وأنهم بحاجة لأكثر من التقنيات الجديدة لحماية الكوكب كما لمقاييس جديدة لمجتمع يعيش بتناغم مع العالم الطبيعي.





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