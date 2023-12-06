الأربعاء 06-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الصحة في غزة: شمال القطاع بالكامل دون خدمات

زين تشغّل شبكة الجيل الخامس وتطرح الخدمة تجارياً في المملكة

معاريف: المستوطنون بتل أبيب يشتكون من عدم حمايتهم من صواريخ المقاومة

سرايا القدس تعلن استهداف قوة إسرائيلية خاصة شرق خان يونس

التربية: العطلة الشتوية تبدأ 7 كانون الثاني القادم وتستمر لأسبوعين

الإغاثة الطبية الفلسطينية: جيش الاحتلال يقتحم المستشفيات والمنازل في جنين بشكل مستمر

محلل سياسي لـ الوكيل: الفشل العسكري لجيش الاحتلال بغزة نتج عنه هستيرية أمنية

عيار 21 و18 .. اسعار الذهب بالاردن اليوم الاربعاء

الطاقة توقع 5 اتفاقيات في مؤتمر المناخ لإنتاج الهيدروجين الأخضر

النواب يعقد جلسة رقابية لمناقشة الرد الحكومي على 20 سؤالاً

عاجل

سرايا القدس تعلن استهداف قوة إسرائيلية خاصة شرق خان يونس

الأربعاء، 06-12-2023 09:46 ص

كاميرا الصراف كشفته... سحب معاش صديقه بعد قتل منذ 4 سنوات في تركيا

Doc-P-1137875-638374033720565070


الوكيل الإخباري - كشفت الشرطة التركية يوم الثلاثاء عن لغز اختفاء مواطن تركي منذ نحو 4 سنوات عقب اعتقال رجل اتِهم بقتل المواطن التركي الذي فُقِد أثره في العام 2019، وذلك بعد الاشتباه بشخصٍ يستخدم بطاقاته المصرفية بشكلٍ متكرر منذ أكثر من 3 سنوات.

اضافة اعلان

 

و اعتقلت السلطات الأمنية التركية رجلا تركيا ، بعد اتهامه بقتل صديقه محمد أكان قبل نحو أربع سنوات ودفنه في الغابة القريبة من مكان إقامته في مدينة دينزلي الواقعة جنوب غربي تركيا.

وكان المتهم التركي الذي اعترف بجريمته، قد استحوذ على بطاقات مصرفية للضحية كانت صالحة لمدّة 3 سنوات، حيث دأب على استخدامها منذ قيامه بقتل صديقه، إذ كان يسحب من حساباته مبلغاً مالياً لمرةٍ واحدة على الأقل، كل شهر.

وألقت الشرطة القبض على المشتبه به في جريمة القتل عبر التعرّف عليه من خلال كاميرات الصراف الآلي.

وبحسب الأنباء الأولية، فقد قام المتهم بالتخلص من صديقه وقتله، بضربه بالعصي على رأسه ومن ثم دفنه في غابةٍ قريبة من مكان إقامته بمساعدة أشخاصٍ آخرين.

 

 

 

العربية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Doc-P-1137597-638373569689741782

فيروس نادر يشل شابا في البيرو

image

نمر يقتل رجلاً في روسيا

plantas-de-invierno-1920-1-1024x576-1

أهم النصائح لحماية النباتات المنزلية من برد الشتاء

2023_1_24_20_35_24_196

5 أطعمة لا يجب تجميدها في الثلاجة

Doc-P-1137008-638372084621810403

شاهد طائرة 'تجمدت بمكانها' في مطار ميونخ بألمانيا

الثقة-600x337

نصائح تساعدك على كسب ثقة الآخرين

أخبار متعلقة
image

نمر يقتل رجلاً في روسيا

Doc-P-1133861-638364109424021911

السجن عشرات السنوات لأمريكية حامل قتلت 3 أشخاص بسيارتها