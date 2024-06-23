"كان نائما في خيمته".. ابنة حاج اندونيسي تتحدث عن ظروف وفاته في مكة

الوكيل الإخباري- قالت ابنة رجل إندونيسي مسن توفي أثناء أداء فريضة الحج في المملكة العربية السعودية إن عائلتها "سعيدة" لأنه دفن في مكة المكرمة بعد أن انتظر سنوات للذهاب إلى الحج.

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وفي حديثها لشبكة "سي ان ان " ، الأحد، قالت هيرو جومارتيا إن والدها نجاتيجو وونغسو سينتونو، البالغ من العمر 86 عاماً، سجل لأداء فريضة الحج في عام 2018 ، وسافر إلى مكة العام الحالي مع زوجته البالغة من العمر 83 عاماً وجيرانه من مدينة يوجياكارتا الإندونيسية.



وأضافت جومارتيا أنها تلقت أنباء من وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية عن وفاة والدها يوم الاثنين 17 يونيو/ حزيران، بينما كان مستلقياً في خيمته في منى، وهي مدينة خيام مفتوحة للحجاج، بينما كان ينتظر صلاة الظهر، لافتة إلى أنه "كان نائماً ولم تظهر عليه أي أعراض مرضية من قبل. وكان الجميع يقولون إنه يتمتع بصحة جيدة أثناء موكب الحج".



وتابعت: "كان والدي متحمساً للغاية للذهاب إلى الحج. وكان يريد المغادرة على الفور.. نحن سعداء بدفن والدي في مكة"، مضيفة أنها تأمل في زيارة قبر والدها عندما تؤدي فريضة الحج، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة لأولئك القادرين جسدياً ومالياً.



واستطردت: "أخبرتني والدتي أيضًا أنهما يتمتعان بصحة جيدة للغاية وتمكنا من إكمال موكب الحج بأكمله. لذلك لم أتوقع أبدًا أن يتوفى والدي هناك"، لافتة إلى أن والدتها لا تزال بصحة جيدة ومن المقرر أن تعود إلى إندونيسيا في 7 يوليو.

ويذكر أن ما لا يقل عن 215 مواطناً إندونيسياً - معظمهم فوق سن الخمسين - من بين المئات الذين لقوا حتفهم في المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج هذا العام، وفقًا لبيانات وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية.

وليس من غير المألوف أن تسجل إندونيسيا مئات الوفيات خلال موسم الحج كل عام، ففي العام الماضي، توفي 773 شخصًا أثناء الحج، وفقًا لسجلات الوزارة.



