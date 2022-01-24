الإثنين 24-01-2022
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الإثنين، 24-01-2022 10:05 ص

كبسولة سبيس إكس دراجون تنطلق للعودة إلى الأرض

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الوكيل الإخباري - انطلقت كسبولة سبيس إكس دراجون غير مأهولة، في طريق عودتها إلى الأرض.

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وأظهرت صور وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» دراجون لدى مغادرتها محطة الفضاء الدولية، حاملة على متنها طنين من المعدات العلمية وعينات دم قدمها طاقم الفضاء.

 

وأرسل الطاقم، المؤلف من رائدي الفضاء الأمريكيين كايلا بارون وتوماس مارشبورن ورائد الفضاء الألماني ماتياس ماورير، اختبارات الدم لاستخدامها ضمن اختبارات طبية بشأن تأثيرات رحلات الفضاء الطويلة على الرؤية البصرية للبشر.

ومن المقرر الآن أن تترك دراجون مدار الأرض اليوم، وتهبط قبالة ساحل فلوريدا بمساعدة مظلات.

 

البيان 

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